Calciomercato Napoli, dalla Spagna: scelto il sostituto di Osimhen

Calciomercato Napoli: secondo i media iberici, sono molte le società interessate al cartellino di Osimhen e il club azzurro avrebbe già scelto il suo sostituto.

Calciomercato Napoli | Victor Osimhen sta attirando le attenzioni dei grandi club europei a suon di gol e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato qualora l’attaccante nigeriano andasse via. Secondo “todofichajes.com”, il Psg potrebbe andare su Osimhen se Mbappè andasse via ma anche il Real Madrid, qualora invece Mbappè restasse a Parigi, e i club della Premier League potrebbero farsi avanti.

Ecco allora che per sostituirlo il Napoli andrebbe su Armando Broja, 21enne attaccante albanese cresciuto nel vivaio del Chelsea e attualmente in prestito al Southampton dove in questa stagione ha collezionato 9 gol e un assist. Broja è sotto contratto coi Blues fino al 2026 ma il Chelsea sarebbe aperto a un prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 18 milioni di euro.