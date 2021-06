Calciomercato Napoli, Sarri vuole portare due suoi fedelissimi alla Lazio

Calciomercato Napoli: il nuovo tecnico biancoceleste ha messo nel mirino due suoi ex giocatori allenati durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli | Dopo giorni di stallo e trattative, ora l’accordo ha subito l’accelerata definitiva: Maurizio Sarri, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo allenatore della Lazio. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma le parti hanno trovato l’intesa su tutto: contratto (biennale con opzione per un terzo anno a quasi 4 milioni bonus compresi in caso di arrivo in Champions) allo staff.

Adesso Tare può iniziare a pensare al mercato, con Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto con il Napoli, che rappresentano un’occasione a parametro zero. Sono loro i primi nomi sulla lista del tecnico, che ha già allenato l’albanese e il serbo proprio nel corso della sua avventura in azzurro.

In entrata, in casa Napoli si segue con attenzione il trequartista del Chelsea Hakim Ziyech, che piace anche al Milan.