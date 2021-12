Calciomercato Napoli: Insigne è pronto a dire sì al Toronto

Calciomercato Napoli: i dettagli del mega contratto offerto dalla società di calcio canadese al capitano azzurro, pronto a dire addio a fine stagione.

Calciomercato Napoli | Lorenzo Insigne è a un passo dal dire sì alla mega offerta del Toronto. Il club canadese è andato oltre ogni limite economico pur di convincere il capitano del Napoli ad accettare l’offerta di trasferirsi nella Major League Soccer. Sul piatto della bilancia, informa il quotidiano “Il Roma”, sono stati messi 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Ci saranno poi altri soldi alla firma e alcuni premi importanti nel caso in cui si dovessero raggiungere determinati obiettivi.

L’attaccante azzurro guadagnerebbe il triplo rispetto all’ultima proposta del Napoli (3 milioni di euro a stagione). A gestire l’affare è Vincenzo Pisacane, manager del calciatore partenopeo. Il Toronto è in continuo contatto con l’agente e a inizio gennaio ci potrebbe essere anche la firma. Naturalmente Insigne andrebbe via al termine del contratto con il Napoli, in scadenza a giugno. Intanto il giocatore è ancora alle prese con il Covid, ma la speranza è quella di rientrare in tempo per mettersi a disposizione di Spalletti in vista del match con la Juventus in programma il 6 gennaio.