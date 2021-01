Calciomercato Napoli, offerta di 14 milioni per Zaccagni

Calciomercato Napoli: azzurri attivi sia in entrata che in uscita, con il trequartista del Verona tra i primi nomi sulla lista di De Laurentiis e Giuntoli.

Si muove, lentamente, ma si muove, il calciomercato del Napoli. E lo fa sia in entrata che in uscita. Con la seconda che condiziona, inevitabilmente la prima. Il primo nome in lista di sbarco resta sempre quello di Arek Milik. Con il presidente della federcalcio polacca, l’ex juventino e romanista Zibì Boniek che ha invitato gli agenti del giocatore a trovare una soluzione con il club azzurro per sbloccare la situazione. Sullo sfondo rimane la Juve, pronta a prendere il bomber a giugno, e a parametro zero.

In entrata, invece, il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha ammesso che il discorso con il Napoli per Mattia Zaccagni è a buon punto: in ogni caso il ragazzo rimarrebbe in gialloblù fino a giugno. Per anticipare le altre società, il presidente De Laurentiis, come riporta ‘Il Corriere di Verona’, avrebbe messo sul piatto una offerta di 14 milioni di euro.