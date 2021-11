Calciomercato Napoli, occhi su Mazraoui dell’Ajax

Calciomercato Napoli: anche gli azzurri sono sulle tracce del 23enne laterale destro marocchino in scadenza di contratto con l’Ajax.

Calciomercato Napoli | Si profila un’asta fra i grandi club europei per Noussair Mazraoui, 23enne laterale destro marocchino in scadenza di contratto con l’Ajax.

Secondo la “Espn”, ci sarebbero anche Juve, Milan, Napoli e Roma sul giocatore, 4 gol e 3 assist in 16 partite in questa stagione, ma la concorrenza non manca visto che anche Real Madrid, Bayern, Arsenal e Leeds sarebbero sulle sue tracce.