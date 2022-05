Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole Bernardeschi

Calciomercato Napoli: l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus è uno dei principali obiettivi della società azzurra.

Calato il sipario su tutti i campionati e le coppe, l’ampia finestra internazionale di inizio giugno con l’avvio della Nations League 2022/23 non mette in ombra le grandi manovre del mercato estivo, già effervescente anche se ufficialmente comincerà solo l’1 luglio in Italia, Germania e Francia ma già il 10 giugno in Inghilterra e Francia. Quel che si delinea è un panorama di grande effervescenza, anche per la serie A, dove pure c’è molta attenzione ai conti.

Lo conferma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non ha negato le possibili partenze di Koulibaly e Mertens, entrambi in scadenza e il cui rinnovo sarebbe troppo oneroso per le casse del club. “Al momento siamo in delle cifre fuori logica”, ha sottolineato il patron azzurro, che lascia in sospeso ogni discorso anche riguardo al portiere Ospina e a Fabian Ruiz, e nega un possibile interessamento, su cui si era vociferato, per Vecino e Cavani.

Un possibile obiettivo è Bernardeschi, scelta che avrebbe l’approvazione di Luciano Spalletti. L’ormai ex juventino, libero da vincoli contrattuali, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sulla proposta del club azzurro.