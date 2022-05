Calciomercato Napoli, Ancelotti punta su Ospina come secondo di Courtois

Calciomercato Napoli: Carlo Ancelotti ha chiesto ufficialmente a Florentino Perez di portare a Madrid il portiere colombiano David Ospina, come riserva di Courtois.

Calciomercato Napoli | Sicuri partenti Marcelo, Bale e Isco, il Real Madrid lavora sui possibili nuovi arrivi. Secondo il sito del quotidiano “Marca” già dopo il trionfo in Champions Florentino Perez, José Angel Sanchez e Carlo Ancelotti hanno pianificato il Real che verrà. Già ingaggiato Rudiger dal Chelsea (entro la prossima settimana l’annuncio), viene dato come imminente l’arrivo dal Monaco di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco che piace anche a Liverpool e Psg e che ha una valutazione di 80 milioni di euro.

In attacco con Jovic che secondo Marca potrebbe andare al Milan, si cerca un rinforzo come vice-Benzema. Stesso discorso tra i pali. Chiuso da Courtois, è in partenza Lunin che andrà a cercare spazio altrove rimanendo di proprietà dei blancos. Ancelotti avrebbe chiesto il colombiano del Napoli, David Ospina, come rinforzo. Come esterno sinistro piace Fran Garcia del Rayo Vallecano.