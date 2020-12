Calcio Napoli vince il girone di Europa League: con la Real Sociedad basta l’1-1

Vantaggio di Zielinsky nel primo tempo. Pareggio degli spagnoli solo al noventesimo. Azzurri ai sedicesimi di Europa League

Prima partita del Calcio Napoli nello stadio con il nuovo nome: Diego Armando Maradona. Partita decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League contro una Real Sociedad che, fuori casa, non solo non ha mai perso quest’anno ma che ha subito solo due gol in nove trasferte.

Prima della partita minuto di raccoglimento per la scomparsa di Paolo Rossi. Pioggia battente sul terreno di gioco che, però, dimostra la sua ottima tenuta.

Gattuso preferisce Maksimovic a Manolas. Demme lascia il posto a Fabian Ruiz mentre in attacco Lozano è preferito a Politano. Mertens al centro dell’attacco.

Formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino Zubimendi; Portu, Willian José, Januzaj

La cronaca:

Subito aggressiva la Real Socieda che arriva già al 1’ al tiro parato da Ospina ed al 3’ alto sulla traversa.

Al 12’ ancora Real pericolosa con Januzaj. Para ancora Ospina.

Gioco molto rapido come piace agli spagnoli che comandano il gioco. Il Calcio Napoli non riesce, tranne in una occasione, a trovare le giuste vie per i possibili contropiedi che gli spagnoli, molto alti, concedono.

Clamorosa occasione al 18’ per Portu che in contropiede, servito a porta vuota, tira fuori. Errore di Maksimovic ad inizio azione.

Al 21’ ci prova Insigne ma il tiro è molto alto.

Errore dell’arbitro al 24’ Lozano lanciato viene steso. Era fallo da ultimo uomo ed espulsione. Incredibile! Ammonito Mertens per proteste.

Su azione d’angolo ci prova Bakajoko con palla sull’esterno delle rete.

Al 33’ Tiro di Zielinsky deviato in angolo.

Vantaggio del Calcio Napoli con Zielinsky al 34’

Sulla conseguente azione d’angolo il polacco stoppa il pallone al limite dell’area sulla destra dopo un rinvio di testa; stoppa e tira sul secondo palo. Gol bellissimo. 1-0

Al 38’ ancora Calcio Napoli pericoloso: Bakajoko viene anticipato per poco dal portiere.

Possesso palla a favore degli spagnoli nei primi 45’ con il 62%. Anche i tiri sono a favore del Real con 9 (di cui 2 in porta) contro i 5 (di cui 1 in porta) per il Calcio Napoli. Pesa molto l’errore dell’arbitro sulla mancata espulsione del difensore spagnolo così come, al momento, decisivo è il gol di Zilinsky.

Subito pericolo ad inizio ripresa con un pallone che schizza in area e che Ospina riesce a respingere.

Subito dopo Mario Rui riesce ad anticipare l’avversario evitando il pareggio: il secondo tempo inizia come il primo.

Pericolosissima la Real Sociedad con Merino che calcia di pochissimo a lato. Siamo al 53’.

Al 56’ Willian Josè manca l’aggancio a pochi passi da Ospina. Altra azione molto pericolosa.

Contropiede del Calcio Napoli al 59’, Da Mertens a Lozano che si invola verso l’area in gran velocità. Il tiro, però, è a lato.

Al 64’ ancora Mertens per Lozano anticipato sulla linea di porta.

Triplo cambio nel Calcio Napoli al 69’: dentro Demme, Politano e Petagna. Escono Mertens, Bakajoko e Lozano.

Al 73’ quarto cambio per Gattuso. Esce Zielinsky per Elmas.

Ultimo cambio all’81 con Ghoulam al posto di Mario Rui.

Al 90’ il pareggio della Real Sociedad con William Josè.

Palla che rimbalza nell’area partenopea. Si avventa l’attaccante che realizza il pareggio che, al momento, qualifica anche gli spagnoli.

Sembra che le squadre si accontentino del pareggio: il Rijeka è in vantaggio sull’AZ ed entrambe sono qualificate.

Finisce la partita: il Calcio Napoli vince il girone e si qualifica ai sedicesimi di finale.

Partita attenta per gli uomini di Gattuso che controllano l’avversario e lo colpiscono con Zielinsky nel primo tempo. Bene Lozano, Zielinsky ed i centrali di difesa. Mertens in crescita.