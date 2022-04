Calcio Napoli, via ogni dubbio: Osimhen si è allenato in gruppo e ci sarà con la Fiorentina

Calcio Napoli: Victor Osimhen si è allenato con il gruppo e domenica sarà in campo contro i viola (in coppia con Mertens?).

Sia il calciatore sui social che gli esami strumentali avevano dato segnali incoraggianti sul suo recupero, per cui oggi Victor Osimhen, bomber nigeriano del Calcio Napoli, è tornato ad allenarsi in gruppo.

Osimhen ha svolto l’intera seduta di allenamento, in modo da rendersi disponibile per mister Luciano Spalletti in vista della partita di domenica (ore 15) contro la Fiorentina, in uno stadio Maradona che si preannuncia tutto esaurito dopo tanto tempo. E chissà che il nigeriano non possa giocare insieme a Dries Mertens dal primo minuto, per una coppia d’assalto alle speranze di scudetto, la quale stuzzica il tecnico toscano dopo che la qualificazione alla prossima Champions League è stata di fatto messa in cassaforte grazie alla vittoria sull’Atalanta.