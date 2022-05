Calcio Napoli, ufficiale il ritorno in Champions League

Dopo il pari della Roma col Bologna, il Calcio Napoli torna matematicamente, con tre giornate di anticipo, nella massima competizione per club.

“Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League”. Con questo tweet, sul proprio profilo ufficiale, il Calcio Napoli ha annunciato il ritorno nella massima competizione per club, divenuto matematico dopo il pareggio della Roma in casa contro il Bologna, con tre giornate di anticipo. Come si legge, la società partenopea sottolinea anche il record di 13 partecipazioni consecutive alle coppe europee. Unico club in Italia.

Ecco la classifica attuale della Serie A: Milan 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Roma, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese, Bologna 43, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Genoa, Salernitana 25, Venezia 22. (Salernitana-Venezia si recupera il 5 maggio).