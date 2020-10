Calcio Napoli: tutti negativi i nuovi tamponi

Sono tutti negativi gli ultimi tamponi elaborati in casa azzurra: positivi tra i giocatori solo Zielinski ed Elmas.

“Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19”. Lo comunica il Calcio Napoli che in un tweet precedente aveva specificato che mancavano “solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”. Tra i giocatori restano positivi solo Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, oltre a uno dei componenti dello staff di Gattuso.

Intanto, prosegue la partita della società azzurra per evitare lo 0-3 a tavolino nella gara contro la Juventus. Il giudice sportivo ha deciso di chiedere un supplemento di indagini sul match. Mattia Grassani, legale del Napoli a Radio Punto Nuovo ha detto “il Napoli ha avuto un copioso carteggio con le autorità sanitarie locali, Asl Napoli 1 e Napoli 2, così come manderemo alla Procura Federale, che dimostra come ci sia stato il rispetto di tutte le procedure”, aggiungendo che “il Napoli non è indagato dalla Procura Federale. Oggi invieremo le memorie difensive, la partita con la Juve non può che giocarsi”.