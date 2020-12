Calcio Napoli, trauma distorsivo alla caviglia per Mertens

Arriva la prima diagnosi fatta dal Calcio Napoli per l’infortunio subito dall’attaccante belga Dries Mertens nella sfida contro l’Inter.

Sul proprio sito internet, il Calcio Napoli ha confermato che “Dries Mertens e’ stato sostituito ieri durante la gara in casa dell’Inter per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate in giornata”, fa sapere il club azzurro.

Appare, in ogni caso, certa l’assenza del giocatore belga nella sfida casalinga contro la Lazio. Quando Rino Gattuso dovrà fare a meno anche di Victor Osimhen, infortunato di lungo corso, e Lorenzo Insigne, che sarà squalificato dopo l’espulsione diretta durante il match del Meazza.