Calcio Napoli trascinato in rimonta da Osimhen: 2-1 all’Udinese

Cuore, voglia e coraggio: idei secondi quarantacinque minuti è tutto questo. La squadra di Spalletti dopo la bellissima azione che aveva portato al vantaggio dell’Udinese con Deulofeu, entra con grandissima grinta nella ripresa e, supportata dall’ingresso in campo di un vogliosissimo Mertens, riesce a prendere in mano il centrocampo non solo vincendo i contrasti ma stando sempre vicino all’avversario appena i friulani avevano la possibilità di ripartire.