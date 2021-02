Calcio Napoli, il tifoso Vittorio si commuove in diretta: “Ecco che cos’è l’amore per questa maglia” – VIDEO

Vittorio, grande tifoso del Calcio Napoli, ha mostrato tutta la sua emozione commuovendosi in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho visto la prima partita del Napoli allo stadio Collana, al Vomero, contro il Bologna”. Con queste parole, Vittorio, grande tifoso azzurro, ha iniziato il suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma condotto da Valter De Maggio. Intervento, interrotto dalle lacrime, figlie della troppa emozione, nel ricordare e raccontare il grande amore per i colori azzurri.

E lo stesso De Maggio è stato a tal punto colpito, così come tutti gli ascoltatori, che hanno inondato la redazione di messaggi, da invitare Vittorio ad andare in studio da lui per condurre insieme una puntata intera del programma.

Ecco le emozionanti immagini.