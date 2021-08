Calcio Napoli, oggi test con il Wisla Cracovia: out Osimhen e Insigne

L’attaccante nigeriano ha un po’ di affaticamento e Spalletti ha deciso di preservarlo, ritrovandolo direttamente nella seconda parte del ritiro che il Calcio Napoli svolgerà a Castel di Sangro.

Sarà un Calcio Napoli senza Victor Osimhen quello che affronterà oggi l’amichevole contro il Wisla Cracovia, prima della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro (Aq). L’attaccante nigeriano ha un po’ di affaticamento e Spalletti ha deciso di preservarlo, ritrovandolo direttamente nella seconda parte del ritiro. Osimhen resterà quindi a Castel Volturno, insieme ai nazionali azzurri Insigne, Di Lorenzo e Meret e a Fabian Ruiz, tornati dagli Europei e che hanno ripreso gli allenamenti.

Resta in Italia anche Petagna che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra, come pure Ounas che ha svolto parte del lavoro in palestra e parte personalizzato in campo. Spalletti ha aggregato anche due primavera del 2003 il centrocampista Iaccarino e l’ala destra D’Agostino.

I convocati per il match di oggi contro il Wisla Cracovia: Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D’Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano.