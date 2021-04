Calcio Napoli, De Laurentiis: "Jp... chi? La scorsa notte dormivo"

Il presidente del Calcio Napoli smentisce di essere stato contattato dalla multinazionale bancaria americana Jp Morgan, per un ingresso del club azzurro nella Superlega.

“JP…chi ? La scorsa notte dormivo”. Lo scrive su Twitter il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis intervenendo nel dibattito sulla nascita della Superlega che sarà finanziata inizialmente dalla multinazionale bancaria americana Jp Morgan. Un tweet stringato ma che sembra significare una presa di posizione attendista nei confronti della Superlega che al momento non prevede l’inclusione del Napoli.

Il presidente azzurro, già ieri nella riunione di Lega non aveva partecipato alle invettive di diversi presidenti contro il progetto e quel “dormivo” significa proprio questo: semplicemente non sono stato incluso nella giostra al momento, ma l’idea in sé non la trovo sbagliata.

Una posizione coerente con il pensiero che De Laurentiis ha espresso più volte in questi anni, criticando l’attuale struttura del calcio, giudicata non al passo con i tempi. Una posizione attendista di eventuali novità.