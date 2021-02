Calcio Napoli, spavento in Belgio per Mertens: l’aereo atterra fuori pista

Dries Mertens: l’aereo su cui il bomber del Calcio Napoli è tornato in Belgio costretto ad atterrare fuori pista. Per fortuna solo tanto spavento e nessun ferito.

Brutta disavventura, ma per fortuna solo tanto spavento per Dries Mertens, il bomber dei bomber del Calcio Napoli con i suoi 130 gol in maglia azzurra.

L’aereo su cui il belga è tornato in patria per continuare le terapie alla caviglia sinistra, è finito fuori pista nel momento dell’atterraggio. Nessun danno al calciatore e a chi era con lui in viaggio.