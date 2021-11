Calcio Napoli, Spalletti sorride: recuperato Manolas

Il difensore del Calcio Napoli può considerarsi pienamente recuperato e arruolabile per la delicata sfida contro l’Inter di domenica.

Il Calcio Napoli ha ripreso ieri nel pomeriggio gli allenamenti in vista del big match di domenica a San Siro contro l’Inter. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro atletico, a seguire partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto l’intera seduta in gruppo, personalizzato in campo per Malcuit mentre Lobotka e Koulibaly, rientrati dagli impegni con le Nazionali, hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.

Il difensore greco può considerarsi pienamente recuperato e arruolabile per la delicata sfida contro la formazione di Simone Inzaghi di domenica.