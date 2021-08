Calcio Napoli, Spalletti per la prima volta al Maradona: “Emoziona già così”

Il neo tecnico del Calcio Napoli ha mostrato una immagine che testimonia il suo ingresso sul terreno dei gioco del “Diego Armando Maradona”.

“Prima volta al Diego Armando Maradona. Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio”. Lo scrive su Instagram il tecnico del Calcio Napoli, Luciano Spalletti, che per la prima volta è entrato sul terreno di gioco da quando lo stadio ex San Paolo è stato intitolato al Pibe de Oro. “Emoziona così… e pieno?”, ribadisce l’allenatore azzurro.