Calcio Napoli, Spalletti: “Leicester bici che sognavamo di pedalare. Insigne può esserci”

Il tecnico, in conferenza stampa, ha fatto capire che il Calcio Napoli non snobberà l’Europa League, ma darà tutto per poter arrivare il piu’ lontano possibile.

“E’ la bici che sognavamo di pedalare”. Luciano Spalletti ha utilizzato una metafora ciclistica per spiegare il valore della sfida di questa sera contro il Leicester. Il tecnico toscano e’ pronto ad esordire in Europa League in casa di una formazione abbastanza quotata in Premier. Con al suo fianco Frank Anguissa, l’allenatore azzurro ieri, in conferenza stampa, ha fatto capire che il Calcio Napoli non snobbera’ questa competizione ma dara’ tutto per poter arrivare il piu’ lontano possibile.

“Sara’ una gara da impatto forte. Il Leicester gioca un calcio moderno che abbina qualita’ fisiche a qualita’ tecniche”, ha spiegato il tecnico di Certaldo. La grande partenza in Serie A potrebbe fare illudere il gruppo partenopeo. Ma non e’ cosi’. Bisogna tenere alta la guardia per evitare figuracce: “Bisogna lasciare da parte la convinzione conferita dalle tre vittorie in campionato perche’ domani ci aspetta un match di caratteristiche uniche. Va interpretato nella maniera giusta altrimenti si puo’ andare in grossa difficolta'”. La forza dell’avversario non e’ poca. Anzi.

“Il Leicester ha accelerazioni e vampate che possono essere decisive, sa proporre un gioco ad alta velocita’. E’ una squadra alla quale vanno fatti i complimenti per come interpreta il calcio – ha chiarito l’allenatore –. Dovremo proseguire con la giusta mentalita’, ma bisogna dare spazio a tutta la nostra qualita’ per poter esprimerci. Sara’ una partita tosta che misurera’ il nostro livello di competivita’ in questo momento”.

Chi ha preceduto Spalletti qualche volta ha pensato opportuno di snobbare questa competizione… “La cosa fondamentale – ha risposto l’ex mister di Roma e Inter – e’ essere credibili in ogni competizione. Per noi l’Europa e’ attraente e stimolante, poi quando si gioca con la maglia del Napoli e’ tutto importante, in ogni appuntamento della stagione. Il livello dell’attenzione deve essere sempre alto per costruire una mentalita’ competitiva sempre. Giocheremo in Europa con la massima intensita’ e la massima attenzione per fare strada su questo palcoscenico di alto livello”. Quindi si va al massimo sempre e comunque. Ci sono tre trasferte consecutive ma a quanto pare Spalletti non ha intenzione di rivoluzionare la formazione base.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, nonostante i tanti impegni ravvicinati che attendono il Napoli, Spalletti non sembra intenzionato a fare rivoluzioni rispetto alla gara vinta con la Juve. “Bisogna ottimizzare i tempi di recupero e mettere qualche calciatore senza tossine accumulate nelle partite precedenti. Ma questo verra’ fatto solo in minima parte, siamo ancora all’inizio, non siamo ancora nelle condizioni di dover cambiare 4-5 giocatori”. E fra i candidati a una maglia da titolare c’e’ Lorenzo Insigne: “Stamani (ieri ndr) ha fatto tutto l’allenamento, se le sensazioni saranno ottimali potrebbe essere della partita”.

LEICESTER-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Tiago Martins (Portogallo).