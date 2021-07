Calcio Napoli, Spalletti incontra i tifosi a Dimaro: con lui Demme e Politano

Calcio Napoli: stasera il tecnico Luciano Spalletti (affiancato dai due calciatori) dialogherà con i tifosi in vista della prossima stagione. Squadra Primavera: Frustalupi (storico vice di Mazzarri) nuovo allenatore.

Questa sera (ore 21.15), l’allenatore del Calcio Napoli, Luciano Spalletti, incontrerà i tifosi al Centro Congressi di Dimaro Folgarida, come da tradizione del ritiro in Val di Sole. Insieme al tecnico di Certaldo ci saranno due calciatori, che sono certamente destinati ad essere punti fermi della squadra azzurra.

Si tratta di Matteo Politano (che il tecnico conosce benissimo dai tempi dell’Inter) e Diego Demme (centrocampista da lui già elogiato per la capacità di mantenere gli equilibri del gioco).

Sarà un incontro in cui si discuteranno le prospettive della prossima stagione, oltre che di calciomercato (per ora ancora fermo) e anche dell’amaro epilogo dello scorso campionato (lo sciagurato 1-1 col Verona è ancora vivo nella mente dei supporter azzurri). Nella giornata di oggi è stato inoltre annunciato il ritorno di Nicolò Frustalupi. L’ex tecnico in seconda ai tempi di Walter Mazzarri allenerà la Primavera, tornata in serie A.

Prosegue dunque la “mini-restaurazione” voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha riportato in società anche Giuseppe Santoro nel ruolo di team manager (carica già ricoperta dal 2004 al 2013 prima di seguire lo stesso Mazzarri all’Inter, al Watford e al Torino).

Senza dimenticare le “re-entry” nello staff tecnico di Spalletti, ovvero Francesco Calzona (già vice di Sarri e specializzato nella fase difensiva, allenata anche attraverso l’uso dei droni) e Francesco Sinatti (apprezzatissimo preparatore atletico della magnifica squadra “sarrista”).