Calcio Napoli, è fatta per Spalletti: manca solo la firma (sul contratto di 80 pagine)

Il tecnico di Certaldo sarà il nuovo allenatore del Calcio Napoli: l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni, appena completata la lettura del contratto.

Il Calcio Napoli volta pagina ed è ormai a un passo da Luciano Spalletti. Il contratto è pronto e manca solo la firma del toscano. Dopo che è saltato l’accordo con Conceicao, Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere e ha promesso che a breve annuncerà il nuovo tecnico.

Per l’ex allenatore di Roma e Inter, contratto biennale (da capire se ci sarà una opzione per il terzo anno) da 2,5 milioni di euro a stagione. Particolarmente corposo, come da prassi per le società di De Laurentiis: ben 80 pagine, rivelano i colleghi di Sky.