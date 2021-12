Calcio Napoli, soddisfazione per Luciano Spalletti: è nella top 50 degli allenatori

Luciano Spalletti: l’allenatore del Calcio Napoli è al 36mo posto nell’annuale classifica stilata da FourFourTwo.

Nonostante l’amarissima sconfitta contro lo Spezia, il Calcio Napoli ha concluso il girone d’andata al terzo posto con 39 punti, regalando spesso partite di grande livello e una difesa solidissima (ancora la migliore del torneo con soli 14 gol subiti).Grande merito va a Luciano Spalletti, tornato in panchina più carico che mai dopo due anni sabbatici.

In chiusura di 2021, c’è un’altra bella soddisfazione per il tecnico di Certaldo, il quale è al 36mo posto dell’annuale classifica di FourFourTwo per i 50 migliori allenatori in circolazione (comandata da Pep Guardiola davanti a Thomas Tuchel e Jurgen Klopp, mentre Antonio Conte e Roberto Mancini sono rispettivamente al quarto e al sesto posto).

Nella motivazione, si capisce come la mano di “Big Luciano” sia stata fondamentale per rinvigorire l’ambiente azzurro, a dir poco depresso dopo la scorsa stagione: “Nuovo club in Italia e il merito di aver buttato fuori dall’Europa League il Leicester – si legge nella motivazione di Spalletti – Con la sua gestione, a Napoli stanno crescendo bene gioielli come Osimhen e Elmas. Il club azzurro lotta per la vetta, in Serie A ormai Spalletti è una certezza”.