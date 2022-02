Calcio Napoli, si ferma Osimhen: sfida con il Barcellona a rischio

Alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in trasferta, contro il Barcellona, l’attaccante del Calcio Napoli non ha svolto gli allenamenti quotidiani.

Calcio Napoli in allarme: alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in trasferta, contro il Barcellona, Victor Osimhen non ha svolto gli allenamenti quotidiani. L’attaccante “è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro”, si legge sul sito del club campano.

Problemi anche per altri quattro giocatori: Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Lozano ha fatto terapie e palestra, Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Per il resto del gruppo seduta mattutina al Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati.