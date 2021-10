Calcio Napoli ‘settebellezze’: Fiorentina-Napoli 1-2

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (84′ Mertens), Anguissa, Zielinski (57′ Elmas), Lozano (57′ Politano), Insigne (70′ Demme), Osimhen (84′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 28′ Quarta, 39′ H. Lozano, 50′ A. Rrahmani

Note: ammoniti Bonaventura, Pulgar, Anguissa, Mario Rui, Demme

Cronaca della partita

– PRIMO TEMPO –

5′ – partita molto veloce con le due squadre corte e aggressive

10′ – progressione e taglio di Insigne, esce Dragowski e blocca

18′ – destro di Pulgar e bella respinta di Ospina che si stende con riflesso

22′ – angolo di Insigne e stacco di Anguissa: alto

28′ – gol della Fiorentina con girata in area di Martinez Quarta: 1-0

31′ – ammonito Bonaventura

34′ – progressione di Lozano e destro diagonale, respinge Dragowski

36′ – rigore per il Napoli: fallo di Quarta su Osimhen lanciato in porta da Fabian Ruiz

36′ – ammonito Martinez Quarta

39′ – Insigne tira il rigore, Dragowski respinge e Lozano infila sulla respinta: 1-1!

45′ – sforbiciata di Osimhen, fuori di un soffio! Numero acrobatico di Victor

– SECONDO TEMPO –

50′ – goooool Rrahmani!

50′ – punizione morbida di Zielinski e tuffo di testa di Rrahmani che infila sul palo lungo: 2-1!

51′ – diagonale destro di Osimhen che colpisce l’esterno della rete

53′ – ammonito Erik Pulgar

55′ – ammonito Anguissa

56′ – salvataggio di Rrahmani su mischia in area

57′ – entra Sottil per Callejon

57′ – entra Elmas per Zielinski

57′ – entra Politano per Lozano

61′ – destro di Sottil e respinta di Ospina

62′ – volata di Osimhen che crossa teso per Elmas che non ci arriva di un soffio da pochi passi

65′ – entra Torreira per Pulgar

67′ – ammonito Mario Rui

70′ – entra Demme per Insigne

73′ – progressione di Politano che salta due uomini e chiude di sinistro: fuori di niente

77′ – entra Benassi per Odriozola

77′ – entra Maleh per Duncan

78′ – entra Kokorin per Bonaventura

83′ – entra Mertens per Fabian Ruiz

83′ – entra Petagna per Osimhen

90′ – ammonito Demme

90′ + 4′ – finisce col successo del Napoli per 2-1. Grande rimonta azzurra al Franchi!