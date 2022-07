Calcio Napoli, scatto per il sostituto di Koulibaly: vicino il sudcoreano Kim

Il difensore sudcoreano Kim Min-jae vicino al Calcio Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a pagare 21 milioni di euro.

Il Calcio Napoli sembra vicino a definire l’arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, con il 25enne centrale del Fenerbahce destinato dunque a raccogliere la pesantissima eredità di Kalidou Koulibaly.

Il giocatore sembrava vicino al Rennes (club guidato dal suo ex tecnico Bruno Genesio, che lo ha già allenato al Beijing Guoan). Tuttavia, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe effettuato un rilancio a 21 milioni di euro, uno in più rispetto alla clausola che il club francese era disposto a pagare.

A questo punto, riporta Sky Sport, il Calcio Napoli è pronto a un blitz in Turchia per chiudere la trattativa, una delle chiavi per la prossima stagione di una difesa, quella della squadra di Luciano Spalletti, che l’anno scorso è stata la migliore del campionato.

Altri indizi si potranno ricavare alle 19.30, quando a Dimaro parlerà il DS Cristiano Giuntoli, chiamato a fare il punto sia sul ritiro in Trentino che sul calciomercato azzurro.