Calcio Napoli sbanca San Siro. Politano punisce il Milan

Buona prestazione del Calcio Napoli contro un Milan pieno di assenti. Dubbi su un rigore non dato ai rossoneri. Azzurri in piena corsa Champions

Non c’è più nulla da pensare nè da difendere: Milan Napoli può mantenere gli azzurri attaccati al treno per il quarto posto oppure condannare la squadra di Gattuso ad un anonimo finale di campionato.

Gattuso perde Rrhamnai e, con Manolas non ancora in buone condizioni fisiche, schiera Maksimovic con Koulibaly centrali di difesa. In attacco preferito Mertens ad Osimhen. Pioli, dall’altra parte ha moltissimi problemi di formazione: tra i tanti è giusto rimarcare l’assenza di Ibrahimovic.

Formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Cronaca essenziale:

Tra il 14’ ed il 16’ due tiri del Calcio Napoli con Insigne e Zielinski, entrambi parati da Donnarumma.

Occasione per il Calcio Napoli con Zielinski al 29’: da buona posizione calcia fuori.

Ci prova anche Leao al 32’. Para Ospina.

Alla fine del primo tempo a reti inviolate, si fa preferire il Calcio Napoli per occasioni e trame di gioco. Forse addirittura troppo timida la squadra di Gattuso.

Vantaggio del Calcio Napoli al 48’ con Politano.

Ottimo recupero difensivo di Hysaj. Poi la palla da Zielinski a Politano che controlla e tocca dolcemente sul secondo palo. 0-1.

Al 57’ Donnarumma salva il Milan su un tiro di Fabian Ruiz.

Entra Osimhen al posto di Mertens al 58’. Sottotono la partita del belga.

Pioli effettua tre cambi: dentro Rebic, Saelemekers e B. Diaz.

Opportunità per Leao che sfugge a Koulibaly ma sbaglia il tiro. Al 65’.

Anche Meite dentro al posto di Kessie.

Ottima parata di Ospina su colpo di testa di Rebic al 70’

Troppo timoroso il Calcio Napoli dopo il gol.

Giro di sostituzioni: dall 74’ al 78’: dentro Elmas per Zielinski un po’ assente negli ultimi dieci minuti. Dentro anche Mario Rui per Politano. Nel Milan Hauge per Leao. Anche Bakajoko per Demme.

All’85’ bruttissimo fallo di Theo Hernandez su Osimhen. Solo giallo.

Il VAR di Mazzoleni richiama Pasqua per un tocco di Bakajoko su Hernandez. Pasqua però non concede il penalty. Molti dubbi su questa decisione che, stavolta, salva il Calcio Napoli.

Espulso Rebic al 91’

Vince il Calcio Napoli una partita decisiva per la rincorsa al quarto posto.

Le molte assenze nel Milan e la stanchezza per la partita contro il Manchester in europa League hanno sicuramente inciso sulla prestazione dei rossoneri.

Dall’altra parte, però, un Calcio Napoli attento che si è fatto preferire nel palleggio e nella costruzione del gioco fino al vantaggio decisivo di Politano. Poi la squadra di Gattuso ha permesso al Milan di prendere in mano il gioco e, pur non subendo particolari pericoli, ha rischiato di compromettere la vittoria.

Con questa vittoria il Calcio Napoli aggancia la Roma al quinto posto e resta a due punti dall’Atalanta con una partita in meno da giocare. Il Milan, ora è a meno 6.

Ottima la partita di Politano, Koulibaly ed Hysaj. Bene Fabian Ruiz e Zielinski fino al vantaggio. Mertens ancora sottotono mentre Osimhen sembra lentamente ritrovare la giusta forma.