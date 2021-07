Calcio Napoli: raduno lunedì, poi partenza per il ritiro di Dimaro

Il Calcio Napoli si radunerà lunedì 12 a Castel Volturno per preparare la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgarida al via il 15 luglio.

Il Napoli si radunerà lunedì a Castel Volturno per preparare la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgarida al via il 15 luglio. Lo ha reso noto il nuovo tecnico Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa.

“Lunedì – ha detto – siamo qui due o tre giorni per i test e le visite e sistemare quello che serve per covid, tutti devono essere vaccinati”. Poi la partenza per Dimaro dove raggiungeranno i compagni anche Zielinski, Elmas e Lobotka, eliminati al primo turno agli Europei, mentre gli altri, a cominciare dagli azzurri Insigne, Di Lorenzo e Meret, si uniranno in ritiro a Castel Di Sangro dopo le ferie. In ritiro potrebbe passare anche Mertens che da poco si è operato alla spalla: “L’ho sentito il giorno prima e il giorno dopo l’intervento – ha detto Spalletti – e mi ha detto che voleva passare a salutare tutti”.

Il Napoli sarà in ritiro dal 15 luglio sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida e alloggerà allo Sport Hotel Rosatti, ormai da dieci anni quartier generale degli azzurri in Val di Sole. La squadra resta lì fino al 25 luglio, poi il 31 ci sarà un’amichevole con il Bayern Monaco e poi scatterà la seconda parte del ritiro a Castel Di Sangro dal 5 al 15 agosto.