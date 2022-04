Calcio Napoli, problema muscolare per Osimhen ma il bomber rassicura: “Ci vediamo domenica”

Problema muscolare per Victor Osimhen nell’allenamento di oggi ma il nigeriano ha rassicurato con un tweet i tifosi del Calcio Napoli in vista della partita con la Fiorentina.

Il Calcio Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno. Una seduta nella quale Luciano Spalletti ha visto Victor Osimhen uscire anzitempo per un risentimento alla coscia sinistra.

C’è stata subito preoccupazione in casa azzurra vista la partita di domenica (ore 15) contro la Fiorentina. È stato però lo stesso bomber nigeriano (già assente a Bergamo per squalifica) a tranquillizzare tutti scrivendo un rassicurante tweet: “Ragazzi ci vediamo domenica“.

Per il resto, riferisce il Calcio Napoli nel consueto report quotidiano, Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo mentre Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è quindi da considerare a disposizione per il match con i viola (in vista del quale si prevede il tutto esaurito al Maradona).