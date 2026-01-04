Calcio Napoli perfetto a Roma: 2-0 alla Lazio

Di Spinazzola e Rrhamani i gol vittoria nel primo tempo per il Calcio Napoli

Conte non cambia e lascia gli undici titolari che tanto hanno fatto bene nelle ultime partite di Supercoppa e contro la Cremonese.

L’allenatore del Calcio Napoli non ha mai battuto Sarri e la Lazio è stata la bestia nera di Conte lo scorso anno eliminando gli azzurri dalla Coppa italia e lasciando un solo punto in campionato.

Parte benissimo il Calcio Napoli con un ottimo possesso palla e grande attenzione nelle posizioni e nelle marcature.

Al 13’ il Calcio Napoli è già in vantaggio con Spinazzola!

Cross di Politano, ispiratissimo, verso il secondo palo. Il terzino di avventa sul pallone e realizza di destro.

Il vantaggio, meritato, viene consolidato dalla prestazione davvero di altissimo livello per tutto il primo tempo: la Lazio non effettuerà neppure un tiro in porta.

Il dominio nei primi 45 minuti si concretizza al 32’ con Rrhamani.

Cross di Politano su punizione e gol di testa del difensore che non lascia scampo a Provedel.

Elmas colpisce anche una traversa.

Primo tempo praticamente perfetto per il Calcio Napoli.

La ripresa vede la Lazio iniziare con un maggiore pressing ma senza mai creare problemi al Calcio Napoli.

Sono, invece, gli azzurri ad andare vicino al terzo gol con Hojlund ed Elmas.

Neres è costretto al cambio per un infortunio: è l’unica nota stonata della giornata.

Conte e Sarri effettuano i cambi. Per il Calcio Napoli dentro Buongiorno, Mazzocchi, Ambrosino, Lang e Gutierrez.

Nel finale espulsi Noslin, Marusic e Mazzocchi.

Il finale concitato con una Lazio particolarmente nervosa non cambia il risultato nonostante una traversa colpita dai biancocelesti.

Con questa vittoria il Calcio Napoli resta agganciato al treno scudetto con Inter e Milan.

Mercoledì si torna già in campo.