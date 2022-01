Calcio Napoli, Osimhen torna negativo: può essere convocato per Bologna

L’attaccante del Calcio Napoli, assente dal 21 novembre, dopo lo scontro con Skriniar in casa dell’Inter, potrebbe tornare finalmente tra i convocati.

Arriva una buona notizia in casa Calcio Napoli. Victor Osimhen è finalmente tornato negativo al Covid-19.

Era risultato positivo in Nigeria, e nelle prossime ore farà rientro in Italia. Potrà sottoporsi così alla visita di controllo saltata a fine dicembre causa Covid, visita decisiva per valutare il recupero dall’infortunio al volto occorsogli il 21 novembre a San Siro contro l’Inter.

L’attaccante del Napoli si è scontrato durante il secondo tempo con il difensore Milan Skriniar ed è stato operato per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra.