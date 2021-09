Calcio Napoli: Osimhen affonda il Cagliari al Maradona: 2-0

1′ – comincia il match

10′ – stacco di Koulibaly su cross d’angolo, il portiere sventa in uscita

11′ – gooooool Osimhen!

11′ – penetrazione sulla destra di Zielinski che crossa per Victor: destro preciso e potente, 1-0!

14′ – cross di Nandez, uscita coi pugni tempestiva di Ospina

24′ – progressione di 30 metri e destro diagonale di Osimhen, fuori di poco

26′ – penetrazione e sinistro di Fabian, fuori

37′ – girata di Politano in area, Cragno blocca in due tempi

42′ – bella chiusura in diagonale di Mario Rui a centro area

45′ – finisce il primo tempo

46′ – comincia la ripresa

53′ – numero di Osimhen e destro in progressione: Cragno blocca

56′ – fallo di Godin netto su Osimhen in area: rigore!

57′ – goooooool Insigne!

57′ – Lorenzo tira il rigore e infila di potenza e precisione: 2-0!

59′ – ammonito Walukiewicz

69 ‘ – entrano Elmas per Zielinski

69′ – entra Lozano per Politano

77′ – entra Ounas per Insigne

88′ – entra Demme per Fabian

90’ – finisce col successo azzurro per 2-0