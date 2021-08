Calcio Napoli: oggi il sorteggio per i gironi di Europa League. Quali avversari sono da temere?

Alle 12.00 ci sarà il sorteggio per l’Europa League 2021 2022. Calcio Napoli in prima fascia

Nonostante il Calcio Napoli sia testa di serie nel sorteggio di oggi, le squadre da evitare in seconda, terza ed anche quarta sono molte.

In seconda fascia lo “spauracchio” è rappresentato dagli inglesi del Leicester mentre in terza fascia sarebbero da evitare molte squadre: gli inglesi del West Ham, gli spagnoli della Real Sociedad e del Real Betis senza dimenticare i francesi del Marsiglia. In quarta fascia la squadra sulla carta più ostica da evitare è sicuramente il Galatasaray.

Importanti anche le novità per quest’anno: la prima classificata nel girone passerà direttamente agli ottavi di finale mentre le seconde affronteranno in uno spareggio per accedere agli ottavi, le retrocesse dalla Champions. Le terze classificate, invece, faranno uno spareggio per poter competere in Conference League (terza Coppa europea che nasce da questa stagione).

Queste le fasce con il ranking UEFA

PRIMA FASCIA

1 Lione 76.000

2 Napoli 74.000

3 Bayer Leverkusen 57.000

4 Dinamo Zagabria 44.500

5 Lazio 44.000

6 Olympiacos 43.000

7 Monaco 36.000

8 Braga 35.000

SECONDA FASCIA

1 Celtic 34.000

2 Eintracht Francoforte 33.000

3 Stella Rossa 32.500

4 Leicester 32.000

5 Glasgow Rangers 31.250

6 Lokomotiv Mosca 31.000

7 Genk 30.000

8 Psv 29.000

TERZA FASCIA

1 Ludogorets 28.000

2 Marsiglia 28.000

3 West Ham 20.113

4 Real Sociedad 19.571

5 Real Betis 19.571

6 Fenerbahce 19.500

7 Spartak Mosca 18.500

8 Sparta Praga 17.500

QUARTA FASCIA

1 Rapid Vienna 17.000

2 Galatasaray 17.000

3 Midtjylland 13.500

4 Ferencvaros 13.500

5 ​​​​Legia Varsavia 11.000

6 Royal Antwerp 10.500

7 Sturm Graz 7.165

8 Brøndby 7.000