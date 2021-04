Calcio Napoli, presentata la nuova maglia disegnata da Marcelo Burlon: sarà indossata con l’Inter

La nuova linea in collaborazione con Marcelo Burlon County sarà indossata ufficialmente dal Calcio Napoli domenica sera contro l’Inter allo stadio Maradona.

Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo, hanno annunciato la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali del Calcio Napoli con l’esclusiva linea ‘Marcelo Burlon County of Milan x Ssc Napoli’. Una linea celebrativa della squadra, presentata via social ufficialmente oggi e creata, fa sapere il Napoli “per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva, Burlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d’eccezione, una dedica d’amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi”.

Vetrina della presentazione ufficiale in campo sarà la partita del 18 aprile, quando il Napoli scenderà sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter indossando le nuove divise Kappa in collaborazione con Marcelo Burlon County of Milan. Sarà quello il momento di reveal della collezione nella sua interezza, composta dai kit di calcio, palloni, zaini, e abbigliamento streetwear.