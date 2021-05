Calcio Napoli, è morto lo storico medico sociale Emilio Acampora

Il dottor Emilio Acampora è stato il medico sociale del Calcio Napoli in occasione dei primi trionfi azzurri: aveva un grande rapporto con Maradona.

- Advertisement -

Lutto in casa Calcio Napoli. E’ morto a 91 anni Emilio Acampora, storico medico sociale del club partenopeo in occasione del primo scudetto, conquistato nel 1987, e della Coppa Uefa, vinta nel 1989. “La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Emilio Acampora”, si legge in un tweet della societa’ di De Laurentiis.

Ha avuto fin da subito e conservato nel tempo un ottimo rapporto con Maradona, tanto che una volta Diego gli scrisse una dedica su una foto in bianco e nero: “Al mio grande idolo”.

E il campione argentino, come riporta ‘Il Roma’ raccontò anche che Acampora lo aveva conquistato con una battuta a Verona, nella domenica del suo esordio in serie A, 16 settembre dell’84. “Emilio, tu sei napoletano e non ti offendi a sentire quel coro?”. Dalla curva dei veronesi urlavano: “Colerosi terremotati che con il sapone non vi siete mai lavati”. Il dottore sorrise: “Sai, Diego, io mi lavo tutti i giorni”. E si abbracciarono forte.