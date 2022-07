Calcio Napoli, adesso è ufficiale: Mertens non è più un giocatore azzurro

Ieri è scaduto il suo contratto e da oggi Dries Mertens, primatista assoluto di gol con la maglia azzurra, non è più un giocatore del Calcio Napoli a tutti gli effetti.

E’ il giorno degli addii in casa Calcio Napoli. Di porte che si chiudono forse per sempre. Di fasi o periodi che vengono consegnati alla storia. E’ il caso di Dries Mertens. Sbarcato a Napoli nel 2013, con la casacca azzurra ha collezionato 295 presenze e firmato 113 gol, divenendo il primatista assoluto di segnature nella storia del club partenopeo.

Ieri è scaduto il suo contratto e da oggi non è più un giocatore del Calcio Napoli a tutti gli effetti. Nonostante un iniziale riavvicinamento tra le parti, con tutta probabilità cambierà aria (Anversa? Lazio? Roma?). Voleva restare all’ombra del Vesuvio, non gli è arrivata alcuna proposta di rinnovo e allora adieu (per dirla nella sua lingua).

Oltre a Mertens, sono scaduti anche i contratti di Ospina, Malcuit e Ghoulam. Quest’ultimo, come il belga, tra i protagonisti della cavalcata del Calcio Napoli di Maurizio Sarri che arrivò a un passo dallo scudetto, conquistando 91 punti.