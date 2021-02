Calcio Napoli: Mertens in gruppo, Osimhen a riposo

Buone notizie da Dries Mertens per il tecnico del Calcio Napoli, Rino Gattuso, che potrebbe avere di nuovo a disposizione l’attaccante belga in vista della sfida di Europa League contro il Granada.

Calcio Napoli al lavoro stamane per preparare il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, giovedi’ allo Stadio Maradona alle ore 18.55. Il gruppo si e’ allenato sul campo 1 e, dopo una prima fase di torelli ed esercitazione tecnica, la squadra ha svolto possesso a tema e partita a campo ridotto.

Ospina e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Hysaj e Demme si sono divisi fra personalizzato e lavoro in gruppo, terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Lozano. Ottime notizie invece da Mertens, che ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, in mattinata si e’ sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande che hanno dato esito negativo. Il Napoli fa sapere che il giocatore osservera’ alcuni giorni di riposo e riprendera’ in maniera graduale gli allenamenti: le sue condizioni verranno valutate quotidianamente.