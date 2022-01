Calcio Napoli, Meret e Malcuit negativi al Covid

Luciano Spalletti ritrova altri due importanti elementi per una seconda parte di stagione che vede il Calcio Napoli impegnato su tre fronti, a cominciare dalla sfida di Coppa Italia di oggi.

“Meret e Malcuit negativi al Covid-19”. Lo annuncia il Calcio Napoli su Twitter. Ottime notizie per Luciano Spalletti, che, dopo Lozano, ritrova altri elementi importanti per la rincorsa alle primissime posizioni in campionato. Il messicano non vede l’ora di tornare ad allenarsi e tornare a giocare al più presto, già una parte del match di lunedì contro il Bologna.

In tema di rientri, Osimhen ha sempre più voglia di giocare, anche se con la mascherina che gli proteggerà il viso operato per un po’ di tempo. Ieri ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo. Il nigeriano ha chiesto a Spalletti di andare in panchina già in Coppa Italia per risentire il contatto con la partita e con il Maradona, avendo una gran voglia di tornare a giocare.