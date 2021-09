Calcio Napoli, il mercato si chiude con Anguissa e la conferma dei big

La sessione estiva del mercato in casa Calcio Napoli si chiude con l’arrivo del centrocampista in prestito dal Fulham, secondo acquisto dopo Juan Jesus per Spalletti.

“Il Napoli comunica di aver acquisito dal Fulham le prestazioni sportive di Andre’ Frank Zambo Anguissa con la formula del prestito con diritto di riscatto”. Con questa nota il club partenopeo ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista camerunese, 25enne. Poco prima il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva scritto su Twitter: “Benvenuto Frank”.

Curiosità per l’ex Fulham, che tutti i tifosi sperano possa essere il rinforzo giusto per la mediana di Luciano Spalletti. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, praticamente la metà di quanto aveva sborsato il club inglese per prelevarlo dal Marsiglia nell’estate del 2018.

E’ il secondo acquisto di questa sessione estiva fatto dal presidente De Laurentiis, dopo lo svincolato Juan Jesus. Anche se, a conti fatti, forse ciò che rende più felice il tecnico di Certaldo è la conferma di tutti i big. A partire da Lorenzo Insigne, il cui contratto, però, è ancora in scadenza a fine stagione.