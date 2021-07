Calcio Napoli: le modifiche all’Europa League 2021 2022

La coppa europea che vedrà il Calcio Napoli protagonista subirà alcune modifiche a partire da questa stagione

Con l’introduzione della Conference League (la terza Coppa europea per importanza), l’Europa League subirà qualche modifica.

Le squadre partecipanti scenderanno da 48 a 32 con otto gironi da quattro.

Chi vincerà il girone sarà qualificato direttamente agli ottavi di finale (è questa la modifica più interessante) mentre le seconde qualificate giocheranno uno spareggio contro le terze classificate nei gironi di Champions League.

Nei gironi di EL, le squadre che arriveranno terze nei gironi saranno “retrocesse” in Conference League continuando l’avventura europea.

Il turno in meno (due partite che affollano in maniera terribile il periodo febbraio-Marzo) è sicuramente uno stimolo importante per tutte le squadre.

La competizione sarà giocata sempre di giovedì e sarà contemporanea alla Conference League con due orari: 18.55 e 21.00.

La finale sarà disputata il 18 maggio 2022 a Siviglia.

Date della fase a gironi:

16 settembre 2021

30 settembre 2021

21 ottobre 2021

4 novembre 2021

25 novembre 2021

9 dicembre 2021