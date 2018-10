Calcio Napoli, Koulibaly tiene in ansia Ancelotti

In vista della trasferta di Udine, il tecnico del Calcio Napoli potrebbe tenere a riposo il difensore, non al meglio per un risentimento muscolare, anche considerando la doppia sfida con Psg e Roma che attende gli azzurri.

Tutto ruota attorno a Koulibaly. Il franco-senegalese, tornato in anticipo dal ritiro della nazionale africana, aveva accusato nei giorni scorsi, dopo l’ultima partita di con il Sassuolo, un risentimento muscolare da cui non è ancora del tutto guarito. Koulibaly è l’unico sempre schierato dal 1′ da Ancelotti, che evidentemente lo ritiene insostituibile. A Udine, dove il Napoli affronterà i bianconeri sabato sera, difficilmente però ci sarà.

L’allenatore non rischierà sicuramente il perno della sua difesa alla vigilia di due appuntamenti, a Parigi col Paris Saint Germain tra una settimana e la sfida al San Paolo con la Roma domenica 28. Riguardo al sostituto, giocherà Maksimovic assieme ad Albiol. Per la trasferta in Friuli è stato convocato anche Meret, guarito dopo la frattura dell’ulna riportata appena due giorni dopo l’inizio del ritiro precampionato. Non giocherà, ma Ancelotti vuole fargli riassaporare il gusto del campo.

Le probabili formazioni

Udinese (4-4-1-1): 22 Scuffet; 19 Larsen, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck, 3 Samir; 6 Fofana, 11 Behrami, 38 Mandragora, 10 De Paul; 72 Barak, 15 Lasagna.

Panchina: 88 Nicolas, 1 Musso, 4 Opoku, 7 Pezzella, 2 Wague, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 23 Pussetto, 77 D’Alessandro, 9 Vizeu, 16 Machis, 91 Teodorczyk.. All. Velazquez

Napoli (4-3-3): 27 Karnezis; 2 Malcuit, 19 Maksimovic. 33 Albiol, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 42 Diawara, 30 Rog; 9 Verdi, 14 Mertens, 24 Insigne.

Panchina: 1 Meret, 25 Ospina, 27 Karnezis, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 13 Luperto, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 17 Hamsik, 7 Callejon, 11 Ounas, 99 Milik. All. Ancelotti

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN.