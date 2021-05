Calcio Napoli, Koulibaly non ce la fa: out per la sfida con il Verona

Il difensore del Calcio Napoli non ci sarà domenica sera per il match del “Maradona” contro la formazione di Juric, decisivo per la qualificazione Champions.

Kalidou Koulibaly saltera’ la sfida di domenica sera del Calcio Napoli contro il Verona. Il 29enne difensore senegalese con cittadinanza francese, infortunatosi contro il Cagliari, anche nella seduta di questa mattina ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. A due giorni dall’ultimo match stagionale non ci sono i presupposti per una sua convocazione. La sua presenza in tribuna potrebbe essere l’ultima, visto e considerato che e’ sulla lista delle cessioni.

Il resto del gruppo, invece, e’ al completo. Anche Lobotka sta lavorando con i compagni e quindi sara’ a disposizione. Tra le riserve, comunque, ci sara’ anche Maksimovic da supporto alla coppia centrale Manolas-Rrahmani. Il serbo, infatti, si e’ negativizzato dal Covid. In porta dovrebbe esserci ancora Meret con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce.

A centrocampo l’unico ballottaggio e’ tra Bakayoko e Demme. Ci potrebbe essere una staffetta. Fabian e Zielinski saranno gli altri due del reparto. In attacco l’unico dubbio riguarda la corsia destra. Politano sembra favorito su Lozano. Osimhen sara’ la prima punta, capitan Insigne agira’ a sinistra.