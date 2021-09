Calcio Napoli, infortunio per Meret: out con la Juve

Il portiere del Calcio Napoli è rientrato dal ritiro della Nazionale dopo la conferma dell’infortunio riportato nell’ultimo turno di campionato: contro i bianconeri dovrebbe esserci Ospina, reduce dal volo intercontinentale.

Dal ritiro della Nazionale arriva una pessima notizia per il Calcio Napoli. Il portiere Alex Meret lascia infatti il ritiro dell’Italia a causa dell’infortunio riportato nell’ultimo turno di campionato. Gli accertamenti radiografici, che sono già state trasmesse allo staff sanitario del Napoli, hanno infatti evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3 e 4 vertebra lombare.

Il portiere farà rientro al club dopo la gara di domani Italia-Bulgaria, ma già si prospettano tempi non brevi per il recupero (c’è già chi ipotizza uno stop di due mesi). E dopo la sosta la squadra azzurra dovrà affrontare la Juventus, con Ospina (l’altro portiere) reduce dal volo intercontinentale, essendo stato convocato dalla Colombia per le qualificazioni mondiali.