Calcio Napoli, infiammazione al ginocchio destro per Insigne

Notizia preoccupante per Luciano Spalletti in vista dell’esordio in campionato del Calcio Napoli contro il Venezia.

Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Calcio Napoli ha ripreso gli allenamenti ieri nel pomeriggio al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato, ovvero Napoli-Venezia del 22 agosto allo stadio “Diego Armando Maradona”, in scena alle 20.45.

Dopo una prima fase di attivazione sul campo 2 la squadra si e’ spostata sul campo 1, dove ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Contini ha svolto terapie. Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro. Il capitano azzurro al momento, però, non sembra in dubbio per domenica.

Zielinski e Lozano hanno svolto l’intera seduta in gruppo; mentre Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.