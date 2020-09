Calcio Napoli, in Messico tutti pazzi per Lozano: “Chiamatelo GolZano”

Il Messico celebra “El Chucky” dopo la doppietta nella vittoria per 6-0 del Calcio Napoli contro il Genoa.

Da giocatore in esubero a bomber implacabile e, soprattutto, imprescindibile per l’attacco del Calcio Napoli allenato da Rino Gattuso. L’allenatore calabrese, nella passata stagione, quando prese il posto in panchina di Carlo Ancelotti, gli aveva concesso pochissime chanche, adesso sembra voler puntare su di lui. Hirving Lozano si è preso una bella rivincita: 84′ in campo all’esordio contro il Parma, 66′ ieri contro il Genoa, con il condimento di una doppietta.

In Messico l’exploit dell’attaccante, detto ‘El Chucky’ per la sua somiglianza col personaggio principale del film horror ‘La Bambola Assassina’ e per il gusto degli scherzi paurosi, ha avuto vasta eco sui giornali e sui siti web. ‘Diario de Mexico’ titola: ‘Il Napoli schiaccia il Genoa con un paio di prodezze di ‘Chucky’ Lozano, già soprannominato ‘Golzano'”, sottolineando come “la doppietta del messicano” sia “stata determinante nel 6-0 finale”.

Il giornale ripercorre “i momenti difficili vissuti lo scorso anno, in cui è stato lasciato in disparte per diversi mesi, a causa della decisione tattica di Gattuso”. Quei tempi “sembrano già dimenticati per un Lozano aggressivo, attivo e sempre pericoloso quando poteva attaccare dalla fascia destra. Una ritrovata serenità che si è vista anche nei festeggiamenti per il 2-0, segnato dal polacco Piotr Zielinski”.

Il portale messicano ‘Yucatan.com’ titola: “Lozano è tornato”, chiudendo il pezzo d’analisi della partita con un “arrivederci alla prossima sfida che il Napoli giocherà contro la Juventus di Ronaldo”. ‘Excelsior.com’ sottolinea “il doblete di Lozano nella goleada del Napoli”. “Grazie anche a ‘Chucky’, che ha portato in vantaggio la propria squadra – scrive – il Napoli adesso è in testa alla classifica, assieme al Milan e al Verona, che a loro volta hanno vinto i rispettivi incontri”.

E adesso, in Messico, sognano “la sfida diretta con CR7”, visto che la squadra di Gattuso andrà a far visita ai campioni d’Italia della Juve nel prossimo turno: appuntamento all’Allianz Stadium di Torino, domenica 4 ottobre alle 20,45.