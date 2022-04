Calcio Napoli, il calendario fino alla 37esima giornata

La Lega ha comunicato anticipi e posticipi delle prossime gare di campionato, fino alla penultima giornata: ecco come seguire il Calcio Napoli.

La Lega Serie A ha comunicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva fino alla 37esima giornata di Serie A, la penultima. Milan e Inter non giocheranno mai in contemporanea: nella 35a giornata Milan-Fiorentina è in programma domenica 1 maggio alle 15, mentre Udinese-Inter si giocherà nello stesso giorno alle 18. Nel turno successivo la banda Inzaghi scenderà in campo a Empoli venerdì 6 maggio alle 20.45 per via della finale di Coppa Italia dell’11 maggio, i ragazzi di Pioli giocheranno col Verona domenica 8 maggio alle 20.45. Infine nel 37° turno entrambe le squadre saranno impegnate domenica 15 maggio: Milan-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45.

ANTICIPI E POSTICIPI 35A, 36A E 37A GIORNATA

35^ GIORNATA 30/04/2022 Sabato 15.00 Cagliari-Hellas Verona DAZN 30/04/2022 Sabato 15.00 Napoli-Sassuolo DAZN 30/04/2022 Sabato 18.00 Sampdoria-Genoa DAZN 30/04/2022 Sabato 20.45 Spezia-Lazio DAZN/Sky 01/05/2022 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN/Sky 01/05/2022 Domenica 15.00 Empoli-Torino DAZN 01/05/2022 Domenica 15.00 Milan-Fiorentina DAZN 01/05/2022 Domenica 18.00 Udinese-Inter DAZN 01/05/2022 Domenica 20.45 Roma-Bologna DAZN 02/05/2022 Lunedì 20.45 Atalanta-Salernitana DAZN/Sky

36^ GIORNATA 06/05/2022 Venerdì 18.45 Inter-Empoli DAZN 06/05/2022 Venerdì 21.00 Genoa-Juventus DAZN/Sky 07/05/2022 Sabato 15.00 Torino-Napoli DAZN 07/05/2022 Sabato 18.00 Sassuolo-Udinese DAZN 07/05/2022 Sabato 20.45 Lazio-Sampdoria DAZN/Sky 08/05/2022 Domenica 12.30 Spezia-Atalanta DAZN/Sky 08/05/2022 Domenica 15.00 Venezia-Bologna DAZN 08/05/2022 Domenica 18.00 Salernitana-Cagliari DAZN 08/05/2022 Domenica 20.45 Hellas Verona-Milan DAZN 09/05/2022 Lunedì Fiorentina-Roma DAZN

37^ GIORNATA 14/05/2022 Sabato 15.00 Empoli-Salernitana DAZN 14/05/2022 Sabato 18.00 Hellas Verona-Torino DAZN 14/05/2022 Sabato 18.00 Udinese-Spezia DAZN 14/05/2022 Sabato 20.45 Roma-Venezia DAZN/Sky 15/05/2022 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo DAZN/Sky 15/05/2022 Domenica 15.00 Napoli-Genoa DAZN 15/05/2022 Domenica 18.00 Milan-Atalanta DAZN 15/05/2022 Domenica 20.45 Cagliari-Inter DAZN 16/05/2022 Lunedì 18.30 Sampdoria-Fiorentina DAZN 16/05/2022 Lunedì 20.45 Juventus-Lazio DAZN/Sky