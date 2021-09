Calcio Napoli, i convocati per Leicester: la decisione su Insigne

Luciano Spalletti ha convocato 20 giocatori per la sfida di Europa League che il Calcio Napoli dovrà affrontare domani sera in Inghilterra.

Il tecnico del Calcio Napoli, Luciano Spalletti, ha convocato 20 giocatori per la sfida di domani sera in casa del Leicester, valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. In elenco anche Lorenzo Insigne, uscito anzitempo durante la sfida contro la Juventus di sabato scorso per un infortunio.

Questa la lista:

Portieri: Ospina, Boffelli, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.