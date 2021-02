Calcio Napoli, Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid-19

Gattuso ritrova i due difensori in vista della difficile partita che il Calcio Napoli dovrà affrontare contro l’Atalanta e della gara da dentro o fuori contro il Granada della prossima settimana.

Buone notizie in casa per il Calcio Napoli per mister Gattuso. I due difensori azzurri Fouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Covid-19. Ne ha dato notizia poco fa la Ssc Napoli.

I calciatori azzurri erano risultati positivi ai tamponi fatti al gruppo squadra il 5 febbraio. Presto si riaggregheranno alla squadra dopo le analisi cliniche di rito.