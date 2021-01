Calcio Napoli, Gattuso recupera Petagna per la Supercoppa Italiana

Il tecnico del Calcio Napoli potrà contare sull’ex attaccante di Atalanta e Spal per il match di domani sera contro la Juventus. Resta in dubbio Mertens.

Buone notizie per il Napoli di Rino Gattuso. Uscito malconcio durante la partita contro la Fiorentina, Petagna ha svolto oggi l’intero allenamento in gruppo e sarà disponibile per la Supercoppa di domani contro la Juventus. Maksimovic invece ha lavorato solo in parte con il gruppo.

La squadra – come informa il club stesso – si è allenata al Training Center con attivazione in palestra, per poi disputare una partitina a campo ridotto. Di seguito esercitazioni tattiche per provare le soluzioni anti-Juve.

Per quanto riguarda invece Mertens, il belga non ha ancora risolto del tutto il problema alla caviglia accusato a dicembre contro l’Inter, come ammesso da Gattuso dopo la vittoria sulla Fiorentina, e le sue condizioni sono da monitorare.