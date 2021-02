Calcio Napoli, distrazione al retto femorale per Petagna: ecco quanto starà fuori

Ancora uno stop per il Calcio Napoli, con Gattuso costretto a dover fare a meno anche dell’ex attaccante della Spal.

Ancora infortunati in casa Calcio Napoli alla vigilia della partita con l’Atalanta. L’ultimo interessato è Andrea Petagna. L’attaccante, scrive il sito del Napoli “ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina dal giocatore hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell`allenamento di ieri”.

Niente Granada per l`attaccante, che verosimilmente salterà anche l`Atalanta e il ritorno di Europa League di settimana prossima. Proverà a tornare col Benevento il 28 febbraio, tra 12 giorni esatti. Seguiranno aggiornamenti sui tempi esatti di recupero, non comunicati dal Napoli. Scelte obbligate in attacco per Gattuso: spazio a Politano, Osimhen e Insigne.